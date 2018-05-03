ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رئيس الوزراء يوجه المحافظين بسرعة استصدار قرارات التخصيص لإقامة المشروعات الصغيرة بالقرى

الخميس 03/مايو/2018 - 04:23 م
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بسرعة استصدار قرارات التخصيص لإقامة المشروعات الصغيرة بالقرى
المهندس شريف إسماعيل - أرشيفية
طباعة
 
التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، لاستعراض تقارير الإجراءات التنفيذية الخاصة بإقامة المشروعات الصغيرة بالقرى، وذلك بالتنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار واتحاد الصناعات المصرية.

وأشارت التقارير الى قيام عدة محافظات منها (المنيا – الدقهلية – المنوفية – الشرقية – الجيزة – قنا) بتوفير مساحات مختلفة من الأراضي للبدء فى تنفيذ هذا المشروع، وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بالعمل على سرعة استكمال استصدار قرارات التخصيص المتعلقة بهذه الأراضي.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية قيام المحافظين باتخاذ كافة الاجراءات لاستكمال توفير قطع الأراضي اللازمة للمشروع بالقرب من القرى، مؤكدًا على دور هذا المشروع المحوري في التوسع في إقامة المزيد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعظيم الاستفادة من الامكانيات المتاحة في هذا القطاع بما يسهم فى خفض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل جديدة على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب مشاركة هذا القطاع الحيوى في عمليات البناء والتنمية التى تتم فى مختلف القطاعات وبما يدعم الصناعة المحلية.
المزيد عن: مصر محافظين رئيس الوزراء استصدار قرارات التخصيص اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي 2017/2018
ريد بول سالزبورغ - النمسا
x
21:05
مارسيليا - فرنسا
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
x
21:05
آرسنال - إنجلترا
الدوري السعودي للمحترفين
الطائي
x
18:25
أحد
كأس رئيس الدولة الإماراتي
العين
x
16:05
الوصل
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/3/2018 4:30:02 PM