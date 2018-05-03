رئيس الوزراء يوجه المحافظين بسرعة استصدار قرارات التخصيص لإقامة المشروعات الصغيرة بالقرى
الخميس 03/مايو/2018 - 04:23 م
التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، لاستعراض تقارير الإجراءات التنفيذية الخاصة بإقامة المشروعات الصغيرة بالقرى، وذلك بالتنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار واتحاد الصناعات المصرية.
وأشارت التقارير الى قيام عدة محافظات منها (المنيا – الدقهلية – المنوفية – الشرقية – الجيزة – قنا) بتوفير مساحات مختلفة من الأراضي للبدء فى تنفيذ هذا المشروع، وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بالعمل على سرعة استكمال استصدار قرارات التخصيص المتعلقة بهذه الأراضي.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية قيام المحافظين باتخاذ كافة الاجراءات لاستكمال توفير قطع الأراضي اللازمة للمشروع بالقرب من القرى، مؤكدًا على دور هذا المشروع المحوري في التوسع في إقامة المزيد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعظيم الاستفادة من الامكانيات المتاحة في هذا القطاع بما يسهم فى خفض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل جديدة على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب مشاركة هذا القطاع الحيوى في عمليات البناء والتنمية التى تتم فى مختلف القطاعات وبما يدعم الصناعة المحلية.
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