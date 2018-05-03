رئيس الوزراء يوجه المحافظين بسرعة استصدار قرارات التخصيص لإقامة المشروعات الصغيرة بالقرى

التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، لاستعراض تقارير الإجراءات التنفيذية الخاصة بإقامة المشروعات الصغيرة بالقرى، وذلك بالتنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار واتحاد الصناعات المصرية.





وأشارت التقارير الى قيام عدة محافظات منها (المنيا – الدقهلية – المنوفية – الشرقية – الجيزة – قنا) بتوفير مساحات مختلفة من الأراضي للبدء فى تنفيذ هذا المشروع، وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بالعمل على سرعة استكمال استصدار قرارات التخصيص المتعلقة بهذه الأراضي.



