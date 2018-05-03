عاجل.. الخارجية الكويتية: نؤيد المغرب في كل إجراءاته للحفاظ على وحدة أراضيه
الخميس 03/مايو/2018 - 04:09 م
أسماء العزب
أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانه الكويت ورفضها لأي محاولة تستهدف أمن واستقرار ووحدة أراضي المملكة المغربية.
وأكدت الوزراة - فى بيان صحفي اليوم الخميس - موقف الكويت الثابت والمتضامن مع المملكة المغربية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات، لصيانة أمنها واستقرارها والحفاظ على وحدة أراضيها، والتصدي لأي محاولة تسعى للتدخل في شؤونها الداخلية، أيا كان مصدرها.
واختتم البيان، بالتأكيد على أهمية الالتزام باحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وهي المبادئ الدولية التي ترتكز عليها العلاقات بين الدول ويؤكدها ميثاق الأمم المتحدة.
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