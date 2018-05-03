"الخدمات المالية" تحقق أكبر تداول في البورصة اليوم

تصدر قطاع "خدمات مالية ( باستثناء البنوك )" قائمة القطاعات الأكثر تداولًا في البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس نهاية تعاملات الأسبوع، بنسبة 21.12% محققًا 287.6 مليون جنيه، وجاء في المرتبة الثانية قطاع "البنوك" بنسبة 17.10% بقيمة 232.9 مليون جنيه .



واحتل قطاع "خدمات و منتجات صناعية و سيارات" المرتبة الثالثة بنسبة 13.50% بقيمة 183.9 مليون جنيه، ثم قطاع "اتصالات" في المرتبة الرابعة بنسبة 12.02% بقيمة تداول بلغ 163.7 مليون جنيه، وفي المرتبة الخامسة جاء قطاع " العقارات " بنسبة 10.76% بقيمة تداول بلغت نحو 146.6 مليون جنيه.



