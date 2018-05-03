لـ"صيام" آمن في رمضان.. نصائح غذائية لكبار السن

قبل حلول شهر رمضان الكريم، نقدم لكبار السن مجموعة من النصائح لصيام آمن في هذا الشهر الكريم والمبارك، وهي كالتالي:-





- يجب تناول وجبة الإفطار بكل العناصر الغذائية الغنية التى يجتاجها الجسم طول فترة الصيام.

- يجب ذلك أن تكون هناك أكثر من وجبة صغيرة خفيفة من الفترة بين وجبة الافطار ووجبة السحور.

- يجب تمام الأبتعاد عن الشاى والقهوه والمنهات وخاصة فى وجبة السحور وذلك لأنها تعمل على إدرار البول ويؤثر ذلك على صحتهم وقلة ساعات النوم لهم.

- يجب تناول الفاكهة والخضروات بشكل مستمر بين الوجبتن ، وذلك لأن الفاكهة والخضروات مكونة بالألياف

الغذائية التي تسهل عملية الهضم للجسم.

- يجب تناول بروتين فى وجبة الأفطار، كاللحوم والاسماك و الدواجن أو بروتين نباتي كالفاصوليا و اللوبيا.او الفول.

- يجب ذلك تناول منتجات الألبان أثناء السحور، كاللبن او الزبادي أو الجبنة.