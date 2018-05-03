تفاصيل لقاء وزير البيئة مع الصيادين بالفيوم (صور)

عقد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، خلال زيارته لمحمية وادى الريان بمحافظة الفيوم، لقاء مع الصيادين وأصحاب الكافتريات الموجود بالمحمية اللذين طالبوا الوزير بتوفير كهرباء بالمكان، وأكدو أنهم فوجئو بمنع حرب الألون بالمنطقة رغم صلحيتها وكانت تجلب العديد من السائحين وطلاب الجامعات للمكان بالإضافة إلي التزحلق علي الرمال، وأكد الوزير للصيادين علي عودتها مره أخري بالمحمية.



وقال محمد السيد أن الصيادين لديهم فلوكات ونحتاج ترخيص للدخول للمحمية بشكل رسمي، فرد الوزير قائلًا أنا مركبي عندما دخل محمية وادي الريان حصل علي موافقه ولن يتم التصريح الا بالعدد المحدد للمحمية الطبيعية.



وطالب مسئول المحمية بجمع مشاكل الصيادين وعرضها في الوزارة لمناقشتها وحلها في أسرع وقت.