ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تفاصيل لقاء وزير البيئة مع الصيادين بالفيوم (صور)

الخميس 03/مايو/2018 - 04:14 م
تفاصيل لقاء وزير البيئة مع الصيادين بالفيوم (صور)
طباعة
ريهام على
 
عقد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، خلال زيارته لمحمية وادى الريان بمحافظة الفيوم، لقاء مع الصيادين وأصحاب الكافتريات الموجود بالمحمية اللذين طالبوا الوزير بتوفير كهرباء بالمكان، وأكدو أنهم فوجئو بمنع حرب الألون بالمنطقة رغم صلحيتها وكانت تجلب العديد من السائحين وطلاب الجامعات للمكان بالإضافة إلي التزحلق علي الرمال، وأكد الوزير للصيادين علي عودتها مره أخري بالمحمية.

وقال محمد السيد أن الصيادين لديهم فلوكات ونحتاج ترخيص للدخول للمحمية بشكل رسمي، فرد الوزير قائلًا أنا مركبي عندما دخل محمية وادي الريان حصل علي موافقه ولن يتم التصريح الا بالعدد المحدد للمحمية الطبيعية.

وطالب مسئول المحمية بجمع مشاكل الصيادين وعرضها في الوزارة لمناقشتها وحلها في أسرع وقت.
تفاصيل لقاء وزير البيئة مع الصيادين بالفيوم (صور)
تفاصيل لقاء وزير البيئة مع الصيادين بالفيوم (صور)
تفاصيل لقاء وزير البيئة مع الصيادين بالفيوم (صور)
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي 2017/2018
ريد بول سالزبورغ - النمسا
x
21:05
مارسيليا - فرنسا
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
x
21:05
آرسنال - إنجلترا
الدوري السعودي للمحترفين
الطائي
x
18:25
أحد
كأس رئيس الدولة الإماراتي
العين
x
16:05
الوصل
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/3/2018 4:30:02 PM