"الاتصالات" تتحدث عن استحالة حجب "الحوت الأزرق"
الخميس 03/مايو/2018 - 04:12 م
الفجر
تحدث حسام عبد المولى، ممثل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، عن استحالة الحجب الكامل لتطبيقات الألعاب المحرضة على القَتْل مثل "الحوت الأزرق"، لاسيما أن صانعيها والقائمين عليها قد يرسلوها للمستخدمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "ذلك يتم بذل قصارى الجهد للوصول لأفضل الوسائل الفنيّة لمواجهة هذه التطبيقات".
وأضاف خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب نضال السعيد، لمناقشة طلبات الإحاطة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الألعاب القاتلة، إن الإشكالية الكبرى تكمن في أن هذه التطبيقات، أصبحت تٌرسل عبر لينكات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك أو تويتر.
المزيد عن: الاتصالات استحالة حجب الحوت الأزرق