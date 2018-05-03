"الاتصالات" تتحدث عن استحالة حجب "الحوت الأزرق"

تحدث حسام عبد المولى، ممثل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، عن استحالة الحجب الكامل لتطبيقات الألعاب المحرضة على القَتْل مثل "الحوت الأزرق"، لاسيما أن صانعيها والقائمين عليها قد يرسلوها للمستخدمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "ذلك يتم بذل قصارى الجهد للوصول لأفضل الوسائل الفنيّة لمواجهة هذه التطبيقات".



