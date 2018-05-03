ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تباين الأسهم الدولارية خلال ختام تعاملات اليوم

الخميس 03/مايو/2018 - 04:12 م
تباين الأسهم الدولارية خلال ختام تعاملات اليوم
طباعة
عبدالرحمن العويسي
 
حققت الأسهم الدولارية أداء متباين خلال ختام  تعاملات جلسة اليوم الخميس تعاملات الأسبوع، حيث جرت التداولات على 7 ورقات مالية, حيث تراجعت ورقتان  بينما استقر 4 ورقات وارتفع ورقة، حيث بلغ إجمالي قيمة التداولات 27.2 مليون دولار بتداول 1.6 مليون ورقة ماليه منفذة على 258 عملية برأسمال سوقي  40.2 مليون دولار.        

فحين أرتفع أسهم كلاً من" القابضة المصرية الكويتية " بنسبة 0.87% محققاً 1.16 دولار.

حيث تراجع أسهم كلاً من "البنك المصري الخليجي" بنسبة 1.04% محققاً 0.95 دولار،" النعيم القابضة للاستثمارات " بنسبة 1.82% محققاً 0.54 دولار .

حيث استقر أسهم "عبر المحيطات للسياحة"," العرفة للاستثمارات والاستشارات "،" بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار "،" الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف "

المزيد عن: تعاملات البورصة اليوم تعاملات البورصة البورصة المصرية البورصة اخبار مصر اليوم اخبار مصر اخبار البورصة المصرية اخبار البورصة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي 2017/2018
ريد بول سالزبورغ - النمسا
x
21:05
مارسيليا - فرنسا
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
x
21:05
آرسنال - إنجلترا
الدوري السعودي للمحترفين
الطائي
x
18:25
أحد
كأس رئيس الدولة الإماراتي
العين
x
16:05
الوصل
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/3/2018 4:30:02 PM