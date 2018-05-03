تباين الأسهم الدولارية خلال ختام تعاملات اليوم

حققت الأسهم الدولارية أداء متباين خلال ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس تعاملات الأسبوع، حيث جرت التداولات على 7 ورقات مالية, حيث تراجعت ورقتان بينما استقر 4 ورقات وارتفع ورقة، حيث بلغ إجمالي قيمة التداولات 27.2 مليون دولار بتداول 1.6 مليون ورقة ماليه منفذة على 258 عملية برأسمال سوقي 40.2 مليون دولار.



فحين أرتفع أسهم كلاً من" القابضة المصرية الكويتية " بنسبة 0.87% محققاً 1.16 دولار.



حيث تراجع أسهم كلاً من "البنك المصري الخليجي" بنسبة 1.04% محققاً 0.95 دولار،" النعيم القابضة للاستثمارات " بنسبة 1.82% محققاً 0.54 دولار .



حيث استقر أسهم "عبر المحيطات للسياحة"," العرفة للاستثمارات والاستشارات "،" بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار "،" الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف "



