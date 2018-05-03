الأهلي يرد على شائعات هروب وليد أزارو ويعلن غيابه 6 أسابيع

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن وليد أزارو لاعب فريق الكرة حصل على إجازة لمدة ستة أسابيع؛ نظرًا لعدم لحاقه بمباراة الفريق أمام كمبالا سيتي في الجولة الثانية من مباريات دوري المجموعات لبطولة إفريقيا يوم 15مايو الجاري بعد الإصابة التي تعرض لها بشد في العضلة الخلفية هذا بخلاف إجراء والدته لعملية جراحية وطلب اللاعب أن يكون بجوارها خلال تلك الفترة.





وأضاف عبد الحفيظ أن وليد أزارو سيستكمل علاجه بالتنسيق مع طبيب المنتخب المغربي خلال هذه الفترة بعدما حمل تقريرًا طبيًا يوضح حجم إصابته.





وكان أزارو قد تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة بتروجت في الأسبوع الـ33 لمسابقة الدوري.



