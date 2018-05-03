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مشاهير عرب وعالميين لا يذوقون طعم النوم ومنهم من مات بسببه.. تعرف على أشهرهم (صور)

الخميس 03/مايو/2018 - 04:05 م
مشاهير عرب وعالميين لا يذوقون طعم النوم ومنهم من مات بسببه.. تعرف على أشهرهم (صور)
سارة سلامة
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الفجر الفني
 

بعض المشاهير تعرضوا لمشكلة الارق وقلة النوم، ووصل الأمر انه أصبح من روتينهم اليومي، وقد تسبب هذا الأرق في قتل بعض من هؤلاء المشاهير بسبب قلة النوم ، وتناولهم لبعض العقاقير المنومة.

 

نعرض فيما يلي لبعض من هؤلاء المشاهير العرب والأجانب:

 

مي عز الدين:

قالت في احد التغريدات لها على مواقع التواصل الاجتماعي إنها تعاني من مشكلة الأرق، وطلبت من جمهورها الدعاء لها للتخلص من هذه المشكلة.


نتيجة بحث الصور عن مي عز الدين:

مايكل جاكسون:

قيل أن تناول أدوية وعقاقير منومة وإدمانها، لانه كان يعاني من الأرق كانت سبب وفاته.


نتيجة بحث الصور عن مايكل جاكسون:


رئيسة الوزراء السابقة لبريطانيا مارجريت تاتشر:

كانت تعاني من قلة النوم وكانت تقول ان النوم للضعفاء.


صورة ذات صلة


الكاتب العالمي فرانز كافكا:

 كان لا ينام لعدة أيام حتى كاد أن يصيبه ذلك بالجنون.

نتيجة بحث الصور عن الكاتب العالمي فرانز كافكا


ليدي جاجا:

 قالت إنها لا تستطيع النوم بسبب موسيقاها.


نتيجة بحث الصور عن ليدي جاجا


 

الإعلامي سايمون كايل:

 كان يلجأ للتنويم المغناطيسي لكي ينام.


نتيجة بحث الصور عن سيمون كويل


 

مارلين مونرو:

 كانت تعاني من مرض الارق، وكانت تتناول الادوية المنومة.


صورة ذات صلة


جورج كلوني:

 لجأ لحيلة تشغيل التلفاز اثناء النوم للتغلب على مشكلة الأرق التي يعاني منها.


نتيجة بحث الصور عن جورج كلوني


سارة سلامة:

 تعاني أيضا من مرض الأرق وقلة النوم.


نتيجة بحث الصور عن سارة سلامة

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