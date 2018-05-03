مشاهير عرب وعالميين لا يذوقون طعم النوم ومنهم من مات بسببه.. تعرف على أشهرهم (صور)

بعض المشاهير تعرضوا لمشكلة الارق وقلة النوم، ووصل الأمر انه أصبح من روتينهم اليومي، وقد تسبب هذا الأرق في قتل بعض من هؤلاء المشاهير بسبب قلة النوم ، وتناولهم لبعض العقاقير المنومة.

نعرض فيما يلي لبعض من هؤلاء المشاهير العرب والأجانب:

مي عز الدين:

قالت في احد التغريدات لها على مواقع التواصل الاجتماعي إنها تعاني من مشكلة الأرق، وطلبت من جمهورها الدعاء لها للتخلص من هذه المشكلة.





مايكل جاكسون: قيل أن تناول أدوية وعقاقير منومة وإدمانها، لانه كان يعاني من الأرق كانت سبب وفاته.







رئيسة الوزراء السابقة لبريطانيا مارجريت تاتشر: كانت تعاني من قلة النوم وكانت تقول ان النوم للضعفاء.







الكاتب العالمي فرانز كافكا: كان لا ينام لعدة أيام حتى كاد أن يصيبه ذلك بالجنون.





ليدي جاجا: قالت إنها لا تستطيع النوم بسبب موسيقاها.







الإعلامي سايمون كايل: كان يلجأ للتنويم المغناطيسي لكي ينام.







مارلين مونرو: كانت تعاني من مرض الارق، وكانت تتناول الادوية المنومة.







جورج كلوني: لجأ لحيلة تشغيل التلفاز اثناء النوم للتغلب على مشكلة الأرق التي يعاني منها.





