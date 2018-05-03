قبل مواجهة الأهلي والترجي- البدري كعبه عالي على أندية تونس

يواصل النادي الأهلي بقيادة مدربه حسام البدري استعداداته لمواجهة نظيره الترجي التونسي في ذهاب دور المجموعات، علي ملعب برج العرب، مساء يوم الجمعة.

ومنذ أن تولى حسام البدرى المسئولية الفنية للمارد الأحمر بولايته الأولي مطلع موسم "2009-2010"، قاد الأهلى حتى مباراة النجم الأخيرة في نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، وكان الفوز حليفه في معظمها، وأخفق في مباريات معدودة.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" مباريات حسام البدري أمام الأندية التونسية بدوري الأبطال، علي النحو التالي :

-واجه الأهلى تحت قيادة حسام البدرى 3 فرق تونسية في 10 مواجهات، وهذه الفرق هي: الترجي، النجم الساحلي، البنزرتى.





*كانت البداية في ولاية حسام البدرى الأولى، وبالتحديد في دورى أبطال إفريقيا 2010، في نصف نهائى البطولة، حيث خرج الأهلي على يد الترجى بإستاد رادس بهدف "غير شرعى" سجله مايكل إينرامو بيده.





وكان الأهلي قد حقق الفوز بالقاهرة في الذهاب بهدفين مقابل هدف، بأقدام كلا من محمد فضل وأحمد فتحى للأهلي، فضلاً عن أسامة الدراجى للترجى.





*تجدد اللقاء بين الفريقين ثانيًا في الولاية الثانية للبدرى، ولكن في نهائى البطولة "2012" وفيها رد حسام البدرى اعتباره، وانتزع اللقب من قلب إستاد رادس بهدفين مقابل هدف، سجل محمد ناجى جدو، ووليد سليمان للأهلى، وأهدر محمد أبوتريكة ضربة جزاء، قبل أن يقلل يانيك نيانج الفارق لصالح الترجي.





وكان الفريقان قد تعادلا علي ملعب برج العرب بالإسكندرية، بهدف لكل فريق، حيث تقدم الترجى عن طريق وليد الهمشرى، ثم تعادل السيد حمدى للأهلى.





*ثم التقى الأحمر بنظيره البنزرتى في دور الـ16 لدورى أبطال إفريقيا نسخة 2013، وتعادلا بدون أهداف أولا في مدينة البنزرت بتونس علي ملعب إستاد "15 أكتوبر".





قبل أن يصعد الأهلى بإحرازه الفوز علي ملعب الدفاع الجوى بهدفين مقابل هدف، وقد أحرز للأهلى محمد بركات من ضربة جزاء وعماد متعب، ثم سجل يوسف بن خضرية من ضربة جزاء للبنزرتى، وكان ذلك في آخر مباراة للبدرى في ولايته الثانية.





*وفي ولايته الحالية، واجه الترجى أولا في ربع النهائى، وتعادل في الذهاب بهدفين لكل فريق، سجل للأهلى عبدالله السعيد من ضربة جزاء، ووليد أزارو، وسجل للضيوف طه ياسين الخنيسى، وغيلان الشعلانى.





ثم حقق البدرى فوزه الثانى على الترجى بملعبه رادس وبنفس النتيجة بهدفين مقابل هدف، وقد سجل للترجى طه الخنيسى من ضربة جزاء، وللأهلي على معلول، وجونيور أجاى.





*وبصعود الأهلى لنصف اصطدم بفريق تونسي جديد هو النجم الساحلي، وخسر الأهلي بنتيجة (2-1)، في مباراة الذهاب بتونس، حيث سجل للنجم عليه البريقى وأمين بن عمر، بينما سجل للأهلى صالح جمعة.





ثم تجدد اللقاء في إياب نصف النهائي علي ملعب برج العرب بالإسكندرية، وحقق الأهلي فوزًا عريضًا بستة أهداف مقابل هدفين، وأحرز المغربي وليد أزارو هاتريك.





وعلي هذا النحو، يكون البدري قد التقي بالأندية التونسية في دوري الأبطال في 10 مباريات، نجح في تحقيق الفوز في 5 مباريات، وتعادل في 3 منها، وخسر مباراتين فقط.