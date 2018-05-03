ما هي أسباب الشعور بالتعب دون بذل مجهود؟!

وارد جدًا من أن تصاب عزيزي بالتعب الجسدي من فترة لاخرى، فلا يوجد شخص بلا يتعرض لهذا الشعور، فيرغب الشخص بالنعاس والراحة لاكمال يومه بعد الاستيقاظ، وهناك تعب تبزل فيه مجهود، وتعب ياتيك دون بذل أي مجهود فكري وبدني:-

التعب الجيد

هو التعب الطبيعي الذي يشعر به الأنسان نتيجة قيامة بجهد عضلي أو فكري أو نفسي كبير يضطره إلي استهلاك طاقته كلها.





التعب السيئ

هو التعب الذي يشعر به الأنسان بشكل غير طبيعي وهو أيضا الشعور الدائم بالارهاق والانهاك دون قيامه ببذل اي مجهود، وفيما يلي أهم الاسباب التي تؤدي إلي الشعور بالتعب العام.





(الأنيميا)

يعد فقر الدم من الأسباب التي تجعل الشخص يشعر بالتعب وذلك لان نقص الهيمولوجين في الدم يؤدي الي الشعور بالأرهاق الشديد دون بذل جهد يذكر، وغالبا ما لصالح، وغالبا ما تصاب الأناث بهذا النوع مت التعب بشكل أكثر من الرجال.





الاكتئاب

حيث أن المشاكل النفسيه والدخول في مرحلة الاكتئاب تؤثر بشكل كبير وواضح علي صحة وقوة الجسم وتستهلك كل ما به من طاقة وذلك لان المشاكل النفسية كالاكتئاب والقلق إذا زادت عن أسبوعين فإنها تؤدي إلي مضاعفات كبيرة كفقدان الشهية ونقصان كبير في الوزن وفقر في الدم والشعور المستمر بالدوران والدوخه والصداع كل هذا يتسبب في الشعور الدائم بالتعب والارهاق.





أمراض الغدة الدرقية

يتسبب نقص إفراز الغدة الدرقية وقلة نشاطها في بطئ عمليات الأيض في الجسم وهي العملية التي تقوم بتحويل الغذاء إلي طاقة، وبالتالي سيصبح إنتاج الطاقة بطيئا جدا مما يجعل الأنسان يشعر بالخمول والتعب ويكسبه أيضا زيادة في الوزن.





مرض السكري

يؤدي أرتفاع نسبه السكر في الدم إلي تأخير وصول الغذاء إلي الخلايا المسئوله عن تنشيط الجسم لتعطيها الطاقة والاكسجين اللازم مما يؤدي إلي الشعور بالإرهاق الدائم حتي بعد تناول كميات كبيرة من الطعام.





الجفاف وتناول الكافيين بإفراط

يؤدي التقليل من شرب السوائل وأهمها الماء مع التركيز علي شرب المنبهات الغنية بالكافيين كالشاي والقهوة إلي جفاف الجسم من الماء وبالتالي فلن تصل السوائل للخلايا فيشعر الشخص بالتعب الشديد.





الغذاء

يلعب الغذاء دور أساسي في الشعور بالتعب وذلك لان إتباع نظام غذائي ضعيف له تأثير كبير علي التعب في الجسم ، ويؤثر أيضا الطعام المتناول بشكل كبير علي نوعية النوم والراحه ،لذلك يفضل الحصول علي قدر كاف من الطاقة وذلك بتناول الأطعمه التي تحتوي علي الكربوهيدرات والبروتين وكمية معتدلة من الدهون الصحية الغير مشبعه والأكثار من تناول الأغذية النباتية لانها تحتوي علي نسبه عاليه من الألياف ونسبة قليله من السكر.