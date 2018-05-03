رسالة مؤثرة من طالب قرر الانتحار بمحطة غمرة.. والأم تفجر المفاجأة

عثرت الأجهزة الأمنية، على رسالة مبكية مؤثرة، كتبها الطالب محمد جمعة، 17 سنة، لوادته قبل انتحاره أسفل عجلات المترو في محطة غمرة.





وطالب "جمعة"، من والدته السماح والصفح عنه، بخاصة بعد فشل محاولات الأطباء لعلاجه، مخبرًا إياها بأنه فارق الحياة مرغمًا بعد مأساته.





وقالت والدته "منى. ش" 55 عامًا ربة منزل، إن ابنها كان يقيم معها في منزلها بمنطقة شبرا الخيمة، وكان يخضع لجلسات علاج نفسي بسبب تعرضه للاكتئاب والإحباط النفسي.





وأضافت أنها تلقت رسالة عبر تطبيق "واتس أب" من نجلها يطلب فيها الصفح، وأنها حاولت الاتصال به، ولكنه لم يستجب، حيث بعث رسالة قال فيها: أنا تعبت جدًا.. ومش عايز أعيش تاني خلاص.. سامحيني يا أمي وادعيلي".