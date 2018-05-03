وزيرة التخطيط: 3.2 مليار جنيه مخصصات المصانع المتعثرة بالموازنة الجديدة (فيديو)

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، عن انتهاء الحكومة خلال العام المالي الحالي 2017 /2018 من عدد من المشروعات المتعثرة، بتكلفة مليار و200 مليون جنيه، مشيرة إلى أنها تعمل على زيادة هذه المخصصات فيما قررت الحكومة رفعها خلال موازنة 2018 2019 إلى 3.2 مليار جنيه.



