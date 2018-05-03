وزيرة التخطيط: 3.2 مليار جنيه مخصصات المصانع المتعثرة بالموازنة الجديدة (فيديو)
الخميس 03/مايو/2018 - 04:05 م
ندى محمد
كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، عن انتهاء الحكومة خلال العام المالي الحالي 2017 /2018 من عدد من المشروعات المتعثرة، بتكلفة مليار و200 مليون جنيه، مشيرة إلى أنها تعمل على زيادة هذه المخصصات فيما قررت الحكومة رفعها خلال موازنة 2018 2019 إلى 3.2 مليار جنيه.
وأضافت "السعيد"، خلال تصريحات خاصة لفضائية "أون لايف"، اليوم الخميس، أن هناك اهتماما خاصا من الدولة بمحافظة السويس من خلال اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة رئيس الوزراء شريف اسماعيل، حيث تم ميكنة 120 خدمة تقدم للمواطنين بالمحافظة، وتم الانتهاء من خدمات الميكنة في مدينة الاسماعيلية أيضا.
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