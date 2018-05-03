وزير البيئة في الفيوم قانون المحميات الجديد سوف يحل مشاكلنا وتطوير المكان لتشجيع السياحة (صور)

أكد الدكتورخالد فهمى، وزير البيئة، خلال زيارته لمحمية وادى الريان بالفيوم، أن قانون المحميات الجديد الموجود في البرلمان وبينظر جلسه واحده سوف يحل للوزارة مشاكل كبيرة، في التموين وجهاز شئون البيئة والثروة السمكية، نحن لسنا ضد بعض ولكن هناك تشريعات ليست منسجمه مع بعضها.



وأضاف "فهمى" أن البرلمان لديه العديد من التشريعات لتصحيح مسارات في جميع الجهات، وأكد الوزير انه عندما تم الأعلان عن المحميات تم أختيار أماكن بها أهالي ومنازال،نتج عن ذلك إنتشار المواطنين والحركة بالمكان دون الشعور بانها محميه طبيعية.



أكد أن أعمال التطويرفي جميع المحميات تشهد معوقات إدارية منها المياه والكهرباء،وغيرها من الجهات الاخري، وأشار أن في حالة وجود بعض المعوقعات نضطر للتعاقد مع الجمعيات الأهلية.



وأوضح الوزيرأن قانون المحميات الجديد الموجود حاليا في البرلمان وينتظر جلسة للموافقه عليه، سوف يحل مشاكلنا مع التموين وجهاز شئون البيئة، والثروة السمكية.



مشيرًا أن الجهات ليست ضد بعض ولكن هناك تشريعات ليست منسجمه مع بعض، ويشهد حاليا البرلمان العديد من التشريعات التي يتم معالجهتا في جميع الجهات.



وأكد أن المحمية من أملاك دولة، ومملوكه لجميع الشعب والدولة قامت بواجبها من خلال تطويرالمكان وتشيجع علي السياحة، مطالب الحاضرين بالحفاظ على المحمية.