إسلام الشاطر: الزمالك يعرض نجمه للبيع.. ويطيح بـ"نانا بوكو"





كشف الإعلامي إسلام الشاطر، عن قيام مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور بعرض صانع ألعاب الفريق الأول للقلعة البيضاء محمد إبراهيم للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأضاف "الشاطر"، خلال برنامج إكسترا تايم، خلال فقرة كشف المستور، المذاع علي قناة اكسترا نيوز، أنه جاء عرض فريق الزمالك اللاعب للبيع والاستغناء عنه بسبب أزمته الأخيرة مع إداري الفريق، فضلا عن عدم مشاركة اللاعب في أي مباراة للفريق خلال الفترة الأخيرة .





وتابع : "اللاعب محمد إبراهيم يتدرب منفردا منذ 20 يوم فضلا عن تغريمه 200 ألف جنيه من مستحقاته علي غرار أزمته الأخيرة وعدم خوضه أي مباراة مع الفريق".





وأكمل "الشاطر"، أن مجلس إدارة الزمالك قررت الاستغناء عن اللاعب نانا بوكا المنضم من فريق مصر المقاصة لعدم الاقتناع باللاعب ووجوده بالفربق يحرم النادي من التعاقد مع لاعب سوبر أجنبي لذا سيكون بوكا أبرز الراحلين عن الزمالك خلال الفترة المقبلة .



