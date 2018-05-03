رئيس اتحاد الطائرة يفتتح دورة المدربين الدولية للمستوى الأول

افتتح خالد ناصف سليم رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة الدراسة الدولية للمدربين للكرة الطائرة للمستوي الأول و التي ينظمها الاتحاد في الفترة من أول مايو إلى ٥ مايو.





ويتضمن برنامج الدوره محاضرات عملية ونظرية الجدير بالذكر أن المحاضرات النظرية قد بدأت من شهر قبل بداية الدروس العملية علي المنصة التفاعلية الكترونيا و بمشاركة جميع المدربين.





حضر الافتتاح نخبه من خبراء الكره الطائرة منهم الدكتور سمير لطفي المحاضر الدولي و الدكتور عاطف رشاد المحاضر الدولي كمديرين للدورة الدولية والكابتن شريف الشمرلي المدير الفني للمنتخبات والمحاضر الدولي كمشرف عن التنظيم من الاتحاد المصري للكرة الطائرة والمشرف علي الدورة الكابتن احمد عبد الدايم مدير الاتحاد و شارك في الدورة عدد ٧٠ مدربا ومدربه من مصر والمملكة العربية السعودية .





ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار خطة الاتحاد و مجلس الإدارة في تطوير المدربين و إعداد أجيال جديدة منهم للمساعدة في بناء أجيال جديدة من اللاعبين المميزين في اللعبة .





وتقام هذه الدورة في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.