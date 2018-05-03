صناع التحدي بقنا يشاركون في مهرجان "معا لتحويل الإعاقة إلى طاقة "

تشارك مديريه الشباب والرياضة بمحافظة قنا تحت إشراف محمد فنجري أبو جبل وكيل الوزارة بفوج رسمي في مهرجان معًا لتحويل الإعاقة إلي طاقة في نسخته الثانية، الذي يستمر حتى 4 مايو المقبل بالمدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية وذلك في إطار الاستعداد لـ " عام ذوي الإعاقة" تلبيةً لمبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.





ويهدف المهرجان الذي يقام تحت رعايه المهندس خالد عبدالعزير وزير الشباب والرياضه إلى دمج ذوي الاعاقة أو صناع التحدي في المجتمع وتنمية مواهبهم وقدراتهم واكتشاف المواهب لديهم مبكرا بمختلف محافظات الجمهورية وإبراز دور الدولة في احتواء تلك الشريحة الهامه من المجتمع التي تستحق الرعاية الكاملة علاوة على زيادة الانتماء لديهم وغرس القيم والمثل العليا في وجدانهم .





وأكد محمد هلال المنسق العام لمكتب ذوي الإعاقة بان محافظة قنا تشارك فى المهرجان بعدد ٥٠ لاعب ولاعبه من الأبطال ذوى الاحتياجات الخاصه فى أنشطة الكرة الطائرة جلوس وكرة السلة واللياقة البدنية للاعاقات الذهنية والبصرية ويشرف علي فوج المديريه كل من محمد جمال ومحمد حمايه ونجاح ياسين ومحمود فهيم .



