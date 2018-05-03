الشاطر: شيكابالا لن يعود إلى الزمالك

كشف الإعلامي إسلام الشاطر أن محمود عبد الرازق "شيكابالا" رفض العودة إلى الزمالك خلال الموسم المقبل وجدد التعاقد مع فريق الرائد لموسم آخر مفضلا التواجد في الدوري السعودي .

وأضاف "الشاطر"خلال برنامج اكسترا تايم المذاع علي قناة اكسترا نيوز أنه "شيكابالا" رفض العودة للزمالك خلال الموسم المقبل لتألقه الشديد في الدوري السعودي بإحرازه 9 اهداف وصنع 5 اهداف مما يدعم تواجده لموسم آخر بالفريق السعودي .

وتابع :"يأتي اقتناع محمود عبد الرازق شيكابالا بتواجدة بالدوري السعودي لتامين مستقبله الي جانب استقراره نفسيا بالفريق السعودي فضلا عن تألقه اللافت للجميع حيث يعتبر شيكا أفضل لاعب مصري في الدوري السعودي خلال الفترة الحالية" .