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هيفاء وهبي بشعر قصير في كواليس "لعنة كارما" (صورة)

الخميس 03/مايو/2018 - 06:59 ص
هيفاء وهبي بشعر قصير في كواليس لعنة كارما (صورة)
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الفجر الفني
 

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام" صورة جديدة من كواليس مسلسلها المرتقب عرضه في رمضان "لعنة كارما".  

كانت قناة النهار طرحت الإعلان الأول للمسلسل"، وتضمن برومو "لعنة كارما" استعراض إطلالات هيفاء وهبي.

ويشارك في بطولة المسلسل نجوى إبراهيم، باسل الزارو، وشيرين، أحمد صيام، نبيل عيسى، سامح الصريطي.

#karma #haifawehbe #ramadan2018 #La3netKarma #لعنةكارما

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