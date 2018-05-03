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شاهد.. اليابان تحول البطيخ من الشكل الدائري إلى المربع (فيديو)

الخميس 03/مايو/2018 - 06:41 ص
شاهد.. اليابان تحول البطيخ من الشكل الدائري إلى المربع (فيديو)
اليابان تحول البطيخ من الشكل الدائري إلى المربع
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نعيم يوسف
 
عرض برنامج "هو ده"، الذي يقدمه الإعلامي طارق علام، على قناة المحور الفضائية، تقريرا عن الاختراعات العلمية الحديثة، مثل القماش الذي يخفي صاحبه، وتم تصنيعه في الصين.

كما عرض البرنامج تقريرا عن كيفية تحويل اليابان للبطيخ من الشكل الدائري إلى الشكل المربع، لكي يسهل وضعه في الكراتين وشحنه، حيث تم زراعته ووضع "بوكسات" على الثمرة لكي تنمو في هذا الشكل.
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