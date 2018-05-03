شاهد.. اليابان تحول البطيخ من الشكل الدائري إلى المربع (فيديو)



كما عرض البرنامج تقريرا عن كيفية تحويل اليابان للبطيخ من الشكل الدائري إلى الشكل المربع، لكي يسهل وضعه في الكراتين وشحنه، حيث تم زراعته ووضع "بوكسات" على الثمرة لكي تنمو في هذا الشكل.

عرض برنامج "هو ده"، الذي يقدمه الإعلامي طارق علام، على قناة المحور الفضائية، تقريرا عن الاختراعات العلمية الحديثة، مثل القماش الذي يخفي صاحبه، وتم تصنيعه في الصين.