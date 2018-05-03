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رئيس شعبة المخابز: الدولة لا تطبق القوانين التي وضعتها

الخميس 03/مايو/2018 - 06:34 ص
رئيس شعبة المخابز: الدولة لا تطبق القوانين التي وضعتها
عطية حماد
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نعيم يوسف
 
قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية، إن منظومة الخبز التي تعمل حاليا جيدة، ولكن لا يتم تطبيقها بشكل كامل، وبها "أخطاء كبيرة جدا".

وأضاف "حماد" في لقاء مع برنامج "الملف" المذاع على قناة العاصمة الفضائية، الأربعاء، أن أي تاجر لا يطبق القوانين التي وضعتها الدولة يجب محاسبته حسابا عصيرا، ولكن الدولة نفسها لا تطبق القوانين التي وضعتها، متسائلا: "من يحاسبها؟".

ولفت إلى أن وزير التموين كان قد أصدر عدة توجيهات، وقرارات، ولكن من يقومون بالدور الرقابي لا يطبقون قرارات الوزير.
المزيد عن: منظومة الخبز شعبة المخابز الدولة
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