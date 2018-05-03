شاهد.. إنتاج أرز مصري جديد يستهلك كمية أقل من المياه (فيديو)



وقال الدكتور سعيد سليمان، أستاذ الزراعة في جامعة الزقازيق، في لقاء مع البرنامج، إنه أنتج أنواع جديدة من الأرز، وهي "عرابي 1، 2، 3، 4"، لافتا إلى أن هذا المشروع بدأ منذ عام 1988، وتم استنباط هذه الأنواع بداية من عام 2010، ويأخذ 3500 متر مكعب من المياة، بدلا من 7 آلاف، كما أنه ينتج أكثر.



وأشار إلى أن بعض الشركات الإيطالية والإسبانية، عرضت عليه شراء هذا البحث، ولكنه رفض.

عرض برنامج "هو ده"، الذي يقدمه الإعلامي طارق علام، على قناة المحور الفضائية، تقريرا عن أرز مصري يستهلك كمية أقل من المياه، ويساعد في حل مشكلة مصر من المياه.