سمير صبري يصف الدعوة للمصالحة مع جماعة الإخوان بوصف خارج



وأضاف "صبري" في مداخلة مع قناة LTC الفضائية، أنه اتضح أنهم لا يبرأون من الجماعة، وأن "الإخوان في دمهم"، ثم يطالبون بعمل مصالحة مع الإخوان، واصفا هذه الدعوة بوصف خارج وهي أنها "دعوة سافلة" -حسب تعبيره-.



وأشار إلى أنه رفع دعوى لإنهاء عمله (الهلباوي) في المجلس القومي لحقوق الإنسان.

قال سمير صبري، المحامي، إنه قام برفع دعوى قضائية تطالب بإدراج القيادي الإخواني السابق، كمال الهلباوي، على قوائم الكيانات الإرهابية، لأنهم يدعون أنهم ليسوا إخوان وهم كذابون.