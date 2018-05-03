عبدالغني هندي: محمد صلاح من أهم الدعاة الموجودين في أوروبا



وأضاف "هندي" في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، الأربعاء، ويقدمه أحمد موسى، أن "صلاح" من أهم الدعاة الموجودين في أوروبا لأن الفكرة ليست فكرة خطاب، ولكن تقديم نموذج عملي.



وأشار إلى تأثير محمد صلاح في محاربة "الإسلاموفوبيا"، مضيفا: "ما فعله محمد صلاح أكثر بكثير مما فعلته المؤسسات الدينية مجتمعة في محاربة الإسلاموفوبيا".



وشدد على ضرورة أن يركز الإعلام عن القدوة والنماذج مثل فاروق الباز، ومجدي يعقوب، لافتا إلى أن الأخير لا يجب أن يتم الحديث عنه على أنه مسيحي أو مسلم، بل هو مصري، وأفضل من كثيرين يتحدثون باسم الدين.

قال الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الدين الإسلامي هو دين وسطي، حتى فيما يتعلق بالعبادة، وهناك حالة شخصية للاعب المصري محمد صلاح.