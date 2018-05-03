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مشادة بين حقوقي وأستاذة علم اجتماع بسبب الرقابة على الدراما (فيديو)

الخميس 03/مايو/2018 - 05:50 ص
مشادة بين حقوقي وأستاذة علم اجتماع بسبب الرقابة على الدراما (فيديو)
الدكتورة هدى زكريا
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نعيم يوسف
 
نشبت مشادة كلامية على الهواء مباشرة، بين محمد محمود، المحامي الحقوقي، والدكتورة هدى زكريا، أستاذة علم الاجتماع السياسى، بسبب غياب الدولة على الإنتاج الدرامي، ودور المجلس الأعلى للإعلام في الرقابة على الدراما.

وقال "محمود"، في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء" المذاع على قناة "دريم" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، إن المجلس افتأت على عمل أجهزة أخرى، لافتا إلى أن الدولة غيبت جهاز الرقابة، وأنشأت جهازا أخر للرقابة، وكان يجب أن تدعم جهاز الرقابة.

وأكدت "زكريا"، أنه حتى لو غابت الدولة فيجب على المنتجين تحمل مسئوليتهم الوطنية، مشددة على أنه تم انتهاك حق المشاهد، وعينيه وأذانه.

المزيد عن: وائل الإبراشي المجلس الأعلى للإعلام العاشرة مساء الرقابة الدراما
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