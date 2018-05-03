مشاهدة مباراة مارسيليا وريد بول سالزبورغ بث مباشر في الدوري الأوروبي

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معلومات عن مباراة مارسيليا الفرنسي وريد بول سالزبورغ النمساوي بث حي لقاء مارسيليا الفرنسي وريد بول سالزبورغ النمساوي اليوم مارسيليا Vs سالزبورج، البطولة : الدوري الأوروبي - نصف النهائي .

موعد مشاهدة مارسيليا الفرنسي وريد بول سالزبورغ النمساوي في تمام الـ 10:05 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 9:05 مساءاً بتوقيت مصر، والـ 11:45 مساءاً بتوقيت الإمارات.

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