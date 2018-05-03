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سمير صبري: المسلسلات التي تقدم حاليا بها نوع من الإسفاف

الخميس 03/مايو/2018 - 05:35 ص
سمير صبري: المسلسلات التي تقدم حاليا بها نوع من الإسفاف
سمير صبري
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نعيم يوسف
 
قال سمير صبري، المحامي، إن التوصيات التي أصدرتها لجنة الدراما هي عبارة عن "طبق سلطة"، لأنها لم تضع عقوبات للمخالفين، كما أنها لم تضع تعريفا للتفرقة بين "الفن"، و"السفالة" -حسب تعبيره-.

وأضاف "صبري" في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء" المذاع على قناة "دريم" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن المسلسلات التي تقدم حاليا نوع من الإسفاف، معقبا: "ده فيه فن؟ ولا فيه فين".

وتابع، أنه يجب مراعاة مشاعر الشهداء، وأن مصر في حالة حرب، لأن الشاشة أخطر من التعليم بمراحل، و"أصبح الإتجار بالإسفاف وقلة الأدب هو السائد".
المزيد عن: وائل الإبراشي سمير صبري المسلسلات العاشرة مساء
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