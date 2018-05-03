كورة لايف مشاهدة مباراة ارسنال واتلتيكو مدريد بث مباشر في الدوري الاوروبي

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موعد مشاهدة الارسنال ضد الأتليتكو في تمام الـ 10:05 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 9:05 مساءاً بتوقيت مصر، والـ 11:45 مساءاً بتوقيت الإمارات.





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