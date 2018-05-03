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أستاذة علم اجتماع سياسي: الشيخ كشك تسبب في انحطاط ذوق العامة بدعوى دينية

الخميس 03/مايو/2018 - 05:28 ص
أستاذة علم اجتماع سياسي: الشيخ كشك تسبب في انحطاط ذوق العامة بدعوى دينية
الدكتورة هدى زكريا
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نعيم يوسف
 
قالت الدكتورة هدى زكريا، أستاذة علم الاجتماع السياسى، إنه قديما كان بعض الشيوخ مثل الشيخ سيد درويش، والشيخ سلامة حجازي، والشيخ زكريا أحمد يعملون في الفن، حتى جاء شيخا أخر هو الشيخ "كشك" وحارب الفن.

وأضافت "زكريا" في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء" المذاع على قناة "دريم" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن الشيخ كشك تسبب في انحطاط ذوق العامة بدعوى دينية.
المزيد عن: وائل الإبراشي هدى زكريا الفن العاشرة مساء
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