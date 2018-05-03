"الحرازين": أبومازن يرفض صفقة القرن



وأضاف "الحرازين"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى على التلفزيون المصري، وتقدمه رشا نبيل، أن الرئيس الفلسطيني أشار إلى وقائع مثبتة عبر العديد من المؤرخين، مثل أن ألمانيا تعاقدت مع البنك اليهودي لدفع أموال لليهودي الذي يرحل من ألمانيا إلى فلسطين.



ولفت إلى أن حكومة نتنياهو تزعم أن الرئيس أبومازن أنكر المحرقة، وهذا الأمر غير صحيح.



وشدد على أن أبو مازن يرفض صفقة القرن، وأن تُفقد القدس، مؤكدا أن تهمة معاداة السامية هي تهمة معدة لكل من يعارض الاستيطان الصهيوني.

قال جهاد الحرازين، القيادي في حركة "فتح"، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، أقر بمحرقة اليهود، مضيفا: "نحن نقر بمحرقة اليهود، ولا خلاف لنا مع الديانة اليهودية، ولكن مع الكيان الصهيوني الذي احتل أرضنا".