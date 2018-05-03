مشادة بين رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف وداعية سلفي (فيديو)



وأضاف "طايع"، في مداخلة مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه أحمد موسى، أن وزير الأوقاف أغلق حوالي 20 ألف زاوية في خطبة الجمعة، وهناك 84 ألف مسجد تقام فيها صلاة الجمعة.



من جانبه، رد الداعية السلفي، سامح عبدالحميد ساخرًا: "مبروك الوزير بيغلق 20 ألف مسجد"، ليرد "طايع" قائلا إن هذه الزوايا كانت مختطفة من الجماعات الإرهابية، وحاليا لا تقام فيها دروس، مهاجما الداعية السلفي قائلا: "الولد اللي بيتكلم ده يسكت"، ليرد عليه الأخير: "لا عيب.. أنت كدة بتعك جامد.. أنا كنت بحترمك.. وهو بيداري العك اللي بيقوله بهذا الكلام"، ليتدخل أحمد موسى وينهي المشادة ويخرج لفاصل.





أكد الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن الأوقاف تسيطر على جميع المساجد في جميع أنحاء الجمهورية، مشددا على ولاية الوزارة على المساجد، معقبا: "كل بقعة يقال فيها الله وأكبر الولاية فيها للأوقاف".