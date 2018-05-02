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أمسية فنية للمطرب "لطفي بوشناق" بنقابة الصحفيين (صور)

الأربعاء 02/مايو/2018 - 10:21 م
أمسية فنية للمطرب لطفي بوشناق بنقابة الصحفيين (صور)
لطفي بوشناق
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ميسون أبو الحسن - تصوير: ولاء غنيم
 
نظمت لجنة النشاط بنقابة الصحفيين، برئاسة حسين الزناتي، مساء اليوم الأربعاء، أمسية فنية للمطرب التونسي لطفي بوشناق، تقديرًا منه للنقابة التي وصفها بـ"قلعة الحريات في الوطن العربي"، وراعية الفن الراقي الأصيل، مؤكدًا أنها تحتضن كل ماهو ذَا قيمة.


وألقى بوشناق أغنية «عمار يا مصر» أولى أغنياته على مسرح نقابة الصحفيين، ثم تلاها بأغنية «شعب واحد»، بالإضافة إلى باقة كبيرة من أغنياته، وسط تجاوب كبير من الصحفيين وأسرهم، بحضور "الزناتي".

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