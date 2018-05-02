أمسية فنية للمطرب "لطفي بوشناق" بنقابة الصحفيين (صور)

نظمت لجنة النشاط بنقابة الصحفيين، برئاسة حسين الزناتي، مساء اليوم الأربعاء، أمسية فنية للمطرب التونسي لطفي بوشناق، تقديرًا منه للنقابة التي وصفها بـ"قلعة الحريات في الوطن العربي"، وراعية الفن الراقي الأصيل، مؤكدًا أنها تحتضن كل ماهو ذَا قيمة.







