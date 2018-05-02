عضو مجمع البحوث الإسلامية: غلق باب التفكير لتطوير العملية التعليمية والبحثية مرفوض

قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، وأستاذ الشريعة الإسلامية، إن غلق باب التفكير نحو تحسين العملية التعليمية والبحثية مرفوض ولا يجوز المصادرة عليه.





وأضاف "الجندي"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين، المذاع عبر فضائية "الحياة" مساء الأربعاء، أن كل شيء قابل للدراسة والبحث طالما أنه سيؤدي إلى إصلاح.



