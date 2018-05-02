ليفربول يتفوق على ريال مدريد وبرشلونة في المعدل التهديفي بدوري الأبطال

دون فريق ليفربول الإنجليزي رقماً مميزاً على المستوي التهديفي ببطولة دوري أبطال أوروبا وذلك خلال مباراته أمام روما في النصف نهائي.





ونجح ليفربول في تسجيل هدفين في الشوط الأول من أحداث اللقاء الذي جمع بينهم على ملعب الأولمبيكو في النصف نهائي ليدون رقماً مميزاً.





وذكر موقع أوبتا المتخصص في رصد الإحصائيات أن ليفربول أصبح أسرع فريق في تاريخ دوي الأبطال يسجل 40 هدف في نسخة واحدة بدوري الأبطال وذلك خلال 12 مباراة.





ونشر الموقع أرقام الثلاثة اندية التي سجلت 40 هدف في دوري أبطال أوروبا خلال موسم واحد وجاءت كالتالي:

1- برشلونة 45 هدف في 16 مباراة خلال موسم 1999 -2000

2- ريال مدريد 41 هدف في 13 مباراة خلال موسم 2013-2014

3- ليفربول 40 هدف في 12 مباراة خلال موسم 2017-2018