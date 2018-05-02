دبلوماسي سابق: مبادرة إحياء الجذور تقوي العلاقات بين مصر واليونان وقبرص
الأربعاء 02/مايو/2018 - 10:16 م
رقية جمال
قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مبادرة إحياء الجذور التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيراه اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس، والقبرصي نيكوس أناستاسيادس، هي فكرة مصالحة طيبة بين الأجيال في مصر وقبرص واليونان، تقوى العلاقات بشكل واضح ويجعل من المستقبل شئ هام.
وأضاف "بيومي"، خلال مداخلة هاتفي مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن الحضارات المصرية والرومانية والإغريقية تلاقت في شرق المتوسط منذ فجر التاريخ، لافتًا إلى أن العلاقات بين مصر وقبرص واليونان حميدة.
وتابع، أن انضمام مصر لإتفاقية المشاركة الأوروبية بين مصر والاتحاد الأوروبي بما فيه قبرص واليونان، والذي تضمن إلغاء جميع الرسوم والعوائق الجمركية، وهذا تطور قفز بالتجارة لمدى كبير، هذا فضلًا عن الاكتشافات البترولية واكتشافات الغاز في شرق المتوسط، وتم تحديد الخطوط البحرية بما يسمى المناطق الاقتصادية التى يحق لكل دولة أن تستخرج منها الغاز، مشيرًا إلى أن قبرص وربما تلحقها اليونان ليس لديهم مصانع لتسييل للغاز، وتم الإتفاق مع قبرص على إسالة الغاز بمصر، وهذه ستكون قيمة مضافة كبرى لمصر.