دبلوماسي سابق: مبادرة إحياء الجذور تقوي العلاقات بين مصر واليونان وقبرص

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مبادرة إحياء الجذور التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيراه اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس، والقبرصي نيكوس أناستاسيادس، هي فكرة مصالحة طيبة بين الأجيال في مصر وقبرص واليونان، تقوى العلاقات بشكل واضح ويجعل من المستقبل شئ هام.





وأضاف "بيومي"، خلال مداخلة هاتفي مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن الحضارات المصرية والرومانية والإغريقية تلاقت في شرق المتوسط منذ فجر التاريخ، لافتًا إلى أن العلاقات بين مصر وقبرص واليونان حميدة.



