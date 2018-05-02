شدد المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، الأرجنتيني دييجو سيميوني، اليوم الأربعاء، على أن مواجهة آرسنال الإنجليزي غداً في إياب نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي ستلعب بالقلب وليس فقط بالرأس والساقين، مطالباً جماهير ملعب واندا متروبوليتانو بنقل الشغف الذي يحتاجه الفريق.



وقال سيميوني في مؤتمر صحافي: "أول ما أفكر فيه هو ما يحتاجه الفريق وقدرتنا على تقديم مباراة كبيرة.. نحتاج إلى ملعب متفجر بالسعادة والطاقة الإيجابية لينقل الشغف لأن هذه هي هويتنا".



وصرح المدرب: "نحتاج إلى التوحد مع الجمهور لأننا سنواجه خصماً خطيراً يضم لاعبين جيدين".



وعن عودة فيليبي لويس لقائمة الفريق بعد سبعة أسابيع من الغياب، قال: "صحيح أن فيلبي غائب منذ شهرين وليس مستعداً للعب 90 دقيقة، لكن ندخل في منعطف خطير وأنا متأكد من أنني لو احتجته سيقدم كل ما لديه لأن الكثير من المباريات تلعب بالقلب".



وبخصوص المواجهة صرح: "من الواضح جداً مؤخراً أن أي نتيجة لا تعطيك أفضلية في مباريات الكؤوس.. هذا يحدث دوماً في المنعطف الأخير.. أتمنى أن ننجح غداً في الاقتراب إلى حيث نرغب".



وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل بهدف لمثله.



وأضاف سيميوني الذي بات فريقه على بعد خطوة من النهائي: "يبدو أنه يتبقى القليل، لكن يتبقى الكثير، لأن ما سنلعب عليه له ثقله".



وتابع المدرب: "آرسنال فريق كبير ولديه لاعبين كبار ومدرب كبير ولاعب قادر على صناعة الفارق وهو أوزيل.. ليس لدي شك حول كونه عقل الفريق وإذا كان في يومه يلعب فريقه أفضل".



يذكر أن مواجهة الذهاب الأسبوع الماضي على ملعب الإمارات انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.