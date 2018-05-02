بعثة "النقد الدولى" تصل القاهرة لإجراء المراجعة النهائية للدفعة الأخيرة من القرض

استقبل مطار القاهرة الدولى، بعثة من صندوق النقد الدولى تضم عددا من الخبراء والمسئولين بالصندوق، وكان فى استقبالهم لدى وصولهم المطار فريق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوى ومسئولين بوزارة المالية.

ومن المقرر أن تقوم البعثة مطلع الأسبوع المقبل بإجراء أحدث مراجعة على برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري، للحصول على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد والتى تبلغ قيمتها مليارى دولار، ليصل إجمالى ما حصلت عليه مصر من الصندوق إلى 8 مليار دولار.

وتنفذ الحكومة المصرية، برنامج إصلاح اقتصادى منذ نهاية 2015، شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.