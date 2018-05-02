"الوزراء": إصابة 12 من قوات الحماية المدنية في حريق مصنع "كوم أمبو"

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحريق الذي شب بـ كوم إمبو ظهر اليوم كان كبير وعلى مساحة 30 فدان، موضحًا أنه مصنع تابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية.





وكشف سلطان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام"، المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أنه تم الدفع بـ 16 سيارة إطفاء وطائرة من القوات المسلحة، مشيرًا إلى أن بعض الأجزاء مازالت مشتعلة.



