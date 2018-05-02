أكد المدير الفني لآرسنال الإنجليزي، الفرنسي أرسين فينجر، اليوم الأربعاء، أن الكولومبي ديفيد أوسبينا سيكون الحارس الأساسي للفريق اللندني خلال مباراة أتلتيكو مدريد غداً الخميس على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي.



وقال فينغر خلال المؤتمر الصحافي عشية المباراة: "ديفيد سيكون الحارس الأساسي غداً"، وذلك في تواجد الحارس الكولومبي الذي سيواصل حراسة عرين مرمى الفريق اللندني في البطولة القارية بعد مباراة الذهاب، التي انتهت (1-1)، على حساب التشيكي المخضرم بيتر تشيك الذي تعافى مؤخراً من إصابته.



من جانبه أكد الحارس الكولومبي في تصريحاته: "نعرف أتلتيكو ولاعبيه جيداً، ونعرف أيضاً طاقمه الفني الذي يضفي مزيد من روح أمريكا اللاتينية القتالية على الأداء.. أعتقد أن الفريق يؤدي هذا الدور بشكل جيد للغاية، ولكننا جئنا لهنا للقيام بواجبنا وتقديم مباراة جيدة في البطولة".



وتابع مدرب آرسنال: "نتمنى أن نقدم مباراة جيدة غداً للخروج بالنتيجة التي تساعدنا على العبور للنهائي".



يذكر أن مواجهة الذهاب الأسبوع الماضي على ملعب الإمارات انتهت بهدف في كل شبكة، وهو ما يعني أن الفريق اللندني مطالب بالفوز بأي نتيجة من أجل التأهل لنهائي البطولة لأول مرة منذ 18 عاماً وتحديداً موسم 1999-2000 بمسماها القديم "كأس الاتحاد الأوروبي"، إذ خسر اللقب لصالح غلطة سراي التركي.