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الإمارات تدين تفجير مسجد شمال شرق نيجيريا

الأربعاء 02/مايو/2018 - 10:02 م
الإمارات تدين تفجير مسجد شمال شرق نيجيريا
أرشيفية
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وكالات
 
أدانت دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، التفجير الإرهابي المزدوج الذي وقع، أمس الثلاثاء، واستهدف مسجداً في شمال شرق نيجيريا. 


وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، إدانة الدولة واستنكارها لهذه الأعمال الإرهابية الجبانة، مؤكدة موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والمناهض للإرهاب بكل صوره وأشكاله. 

وجددت الوزارة دعوتها إلى تعزيز التنسيق بين دول العالم وتكاتف جهود المجتمع الدولي، لضمان اجتثاث آفة الإرهاب الخطيرة التي تهدد الأمن والاستقرار العالميين والقضاء على مسبباتها وتجفيف منابع تمويلها.

وأعربت الإمارات عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
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