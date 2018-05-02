جمال مصطفى: مجموعة الآثار التي ستنقل لها ظروف خاصة
الأربعاء 02/مايو/2018 - 10:03 م
جهاد جمال
قال الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، إن عدد الآثار الإسلامية في مصر قرابة 1044 آثر، والقبطية هي 100آثر و11 يهودي، لافتًا إلى أن هذه الآثار لها استراتيجية لا ترتبط بالمسئول ولكن باللجان الدائمة والمتخصصة.
وأضاف مصطفى، خلال حواره ببرنامج "ما وراء الحدث"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن أي قرار يصدر عن الوزارة لا يمكن أن يكون فردي، بل يكون من خلال الجهات الرسمية أو المفتشين أو اللجنة الدائمة والتي تضم 30 خبير، متابعًا، أي قرار يصدر يكون في خدمة الآثر.
وكشف، أنه يوجد 58 مسجد أثري حالته الإنشائية تهدد بعض العناصر الطبيعية، متابعًا أن مجموعة الآثار التي ستنقل لها ظروف خاصة، مشيرًا إلى أنه هناك قرار خاص يستلزم تدخل وزارة الآثار حال تعرض أي قطعة أثرية للخطر.