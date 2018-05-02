جمال مصطفى: مجموعة الآثار التي ستنقل لها ظروف خاصة

قال الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، إن عدد الآثار الإسلامية في مصر قرابة 1044 آثر، والقبطية هي 100آثر و11 يهودي، لافتًا إلى أن هذه الآثار لها استراتيجية لا ترتبط بالمسئول ولكن باللجان الدائمة والمتخصصة.





وأضاف مصطفى، خلال حواره ببرنامج "ما وراء الحدث"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن أي قرار يصدر عن الوزارة لا يمكن أن يكون فردي، بل يكون من خلال الجهات الرسمية أو المفتشين أو اللجنة الدائمة والتي تضم 30 خبير، متابعًا، أي قرار يصدر يكون في خدمة الآثر.



