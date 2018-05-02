"الجبالي" عن دعوات التصالح مع "الإخوان": مؤامرة تستهدف عودة الدولة الموازية

عقبت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، على دعوة الدكتور كمال الهلباوي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، للمصالحة مع الإخوان، قائلة: "مؤامرة تستهدف عودة الدولة الموازية في صيغة جديدة تحت غطاء المصالحة مع تنظيم الإخوان".





وأضافت "الجبالي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الشعب هو من حظر الجماعة في 30 يونيو، مشيرة إلى أن الجماعة حملت السلاح لهدم الدولة والجيش يحمل السلاح لحماية الوطن.



