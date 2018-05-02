البيت الأبيض يعلن تقاعد محامي تحقيقات ترامب فى قضية التدخل الروسي

قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء إن المحامي الذي مثل الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، في التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016، سيتقاعد في نهاية هذا الشهر.





وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض "سارة ساندرز"، إن "تاي كوب" يناقش تقاعده منذ أسابيع، وأضافت "في الأسبوع الماضي أبلغ كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي، أنه سيتقاعد في نهاية هذا الشهر".





ومن المقرر أن يحل محل كوب، الذي كان محامي ترامب الرئيسي في تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر، المحامي إيميت فلود، الذي مثل الرئيس الأسبق بيل كلينتون بعد الاتهامات التي طالته في أواخر التسعينات، وفق تقارير إخبارية.





وخضع فريق ترامب القانوني لتجديد كبير في الأسابيع الأخيرة، وفي الشهر الماضي، انضم عمدة مدينة نيويورك السابق رودي جولياني إلى الفريق لإتمام تحقيق مولر، وانضم جولياني، المدعي الاتحادي السابق وداعم ترامب في 2016، إلى الفريق مع اثنين من المدعين الاتحاديين السابقين اللذين يديران مؤسسة محاماة مقرها في فلوريدا.



