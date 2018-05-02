باسم مرسي يعلق على عبور الإنتاج الحربي ومواجهة الإسماعيلي المرتقبة



وقال مرسي في تصريحات تلفزيونية لفضائية أون سبورت :"الحمد لله على الفوز وأشكر الجهاز الفني واللاعبين وتمكنت من مساعدة زملائي وساهمت في صناعة هدف وسنواجه الإسماعيلي من أجل التتويج بالبطولة".



واختتم مرسي تصريحاته قائلاً :"تصريحاتي يتم فهمها بشكل خاطئ واتحدث بواقعية ولا اتجمل في تصريحاتي والأهلي فريق كبير واحترمه هو وجماهيره".

وجه باسم مرسي نجم الزمالك الشكر للجهاز الفني للفريق ولزملائه عقب الفوز على الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدف في كأس مصر.