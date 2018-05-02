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عمرو أديب عن الوصلات الموفرة للمياه: "خطوة جبارة"

الأربعاء 02/مايو/2018 - 09:54 م
عمرو أديب عن الوصلات الموفرة للمياه: خطوة جبارة
عمرو أديب
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كساب أحمد
 
قال الإعلامي عمرو أديب، إن وزير الإسكان مصطفى مدبولي أصدر قرار بتركيب الوصلات الموفرة للمياه في الوحدات السكنية التي تنفذها الوزارة ودور العبادة، لافتًا إلى أن هذه الوصلات ستصنع في الهيئة العربية للتصنيع.

وتابع "أديب"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء،: "وزارة الإسكان جايبة اختراع يتركب في الحنيفة يُوفر المياه لحد النصف، دي خطوة جبارة". 

وأضاف أن الوصلة الموفرة التي ستركب في الحنفيات ستكون على غرار اللمبات الموفرة للمياه، متابعًا: "الحمد لله اللي في حد بيفكر". 
المزيد عن: وزارة الإسكان الوصلات الموفرة للمياه التوك شو أخبار مصر
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