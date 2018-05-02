عمرو أديب عن الوصلات الموفرة للمياه: "خطوة جبارة"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن وزير الإسكان مصطفى مدبولي أصدر قرار بتركيب الوصلات الموفرة للمياه في الوحدات السكنية التي تنفذها الوزارة ودور العبادة، لافتًا إلى أن هذه الوصلات ستصنع في الهيئة العربية للتصنيع.





وتابع "أديب"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء،: "وزارة الإسكان جايبة اختراع يتركب في الحنيفة يُوفر المياه لحد النصف، دي خطوة جبارة".



