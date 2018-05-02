ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بيتر ميمي يستعين بمصممي أفلام "fast&furious" في حرب كرموز

الأربعاء 02/مايو/2018 - 09:52 م
بيتر ميمي يستعين بمصممي أفلام fast&furious في حرب كرموز
بيتر ميمي
طباعة
الفجر الفني
 
كشف المخرج بيتر ميمي عن استعانته بمصممين أفلام أكشن عالميين لتصوير مشاهد الحرب والمطاردات فى فيلم حرب كرموز.

وكتب بيتر ميمى، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلا: " مش سكوت ادكينز بويكا بس اللى فى حرب كرموز، عمرو ماجيفر كان جايبلنا Kalin karin BG& Venko  mishev مصممى أكشن أفلام Death race- Hitman - Bodyguard &furious 6- Need for speedfast ".

فيلم "حرب كرموز" يضم العديد من النجوم بجانب أمير كرارة، وعلى رأسهم النجمة غادة عبد الرازق،، وفتحى عبد الوهاب، ومصطفى خاطر، وإيمان العاصى، وبيومى فؤاد، ومحمد على رزق، ومحمود حجازى، ومايان السيد، قصة محمد السبكى، سيناريو وحوار وإخراج بيتر ميمى، إنتاج السبكى برودكشن.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما بيتر ميمي الفجر الفني اخبار بيتر ميمي اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يفوز بكعكة إيرادات موسم أفلام "عيد الربيع"؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
الانتاج الحربي
1
x
18:30
3
الزمالك
دوري أبطال أوروبا
روما - إيطاليا
2
x
20:45
2
ليفربول - إنجلترا
الدوري المصري الممتاز
المصري البورسعيدي
1
x
16:30
1
إنبي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/2/2018 10:20:05 PM