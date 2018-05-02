بيتر ميمي يستعين بمصممي أفلام "fast&furious" في حرب كرموز
الأربعاء 02/مايو/2018 - 09:52 م
الفجر الفني
كشف المخرج بيتر ميمي عن استعانته بمصممين أفلام أكشن عالميين لتصوير مشاهد الحرب والمطاردات فى فيلم حرب كرموز.
وكتب بيتر ميمى، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلا: " مش سكوت ادكينز بويكا بس اللى فى حرب كرموز، عمرو ماجيفر كان جايبلنا Kalin karin BG& Venko mishev مصممى أكشن أفلام Death race- Hitman - Bodyguard &furious 6- Need for speedfast ".
فيلم "حرب كرموز" يضم العديد من النجوم بجانب أمير كرارة، وعلى رأسهم النجمة غادة عبد الرازق،، وفتحى عبد الوهاب، ومصطفى خاطر، وإيمان العاصى، وبيومى فؤاد، ومحمد على رزق، ومحمود حجازى، ومايان السيد، قصة محمد السبكى، سيناريو وحوار وإخراج بيتر ميمى، إنتاج السبكى برودكشن.
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