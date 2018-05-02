بيتر ميمي يستعين بمصممي أفلام "fast&furious" في حرب كرموز

كشف المخرج بيتر ميمي عن استعانته بمصممين أفلام أكشن عالميين لتصوير مشاهد الحرب والمطاردات فى فيلم حرب كرموز.





وكتب بيتر ميمى، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلا: " مش سكوت ادكينز بويكا بس اللى فى حرب كرموز، عمرو ماجيفر كان جايبلنا Kalin karin BG& Venko mishev مصممى أكشن أفلام Death race- Hitman - Bodyguard &furious 6- Need for speedfast ".



