يصل المدرب الأرجنتيني بابلو جويدي، إلى المملكة العربية السعودية، الأحد المقبل، تمهيداً لتعيينه مديراً فنياً لفريق أهلي جدة السعودي لكرة القدم.



لم يعلن مجلس إدارة نادي الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي، عن اختيار جويدي مدرباً للفريق الأول بشكل رسمي حتى الآن، إلا أن تقارير إعلامية أرجنتينية كشفت عن توليه تدريب الفريق في الموسم المقبل.



وحرصت إدارة النادي السعودي على تواجد المدرب الأرجنتيني قبل مواجهة الفريق أمام السد القطري، المقرر إقامتها في 6 مايو (أيار) الحالي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا.



ومن المقرر أن يحدد بابلو جويدي احتياجاته الفنية للفريق عقب مشاهدته أمام السد القطري من أجل بدء الإعداد للموسم الجديد.



ويقود المدرب التونسي فتحي الجبال فريق الأهلي أمام السد في لقائي البطولة الآسيوية.