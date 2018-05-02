عبدالناصر محمد مديرا فنيا لطنطا خلفا للنحاس

قرر مجلس إدارة نادي طنطا الرياضي برئاسة فائز عريبي التعاقد مع عبدالناصر محمد المدير الفني السابق لفريق كفر الشيخ، ليتولى قيادة الفريق الطنطاوي للموسم المقبل بالقسم الثاني، خلفا لعماد النحاس الذي تقدم بأستقالته نهاية الموسم بعد هبوط أبناء السيد البدوي من الدوري الممتاز.



