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عبدالناصر محمد مديرا فنيا لطنطا خلفا للنحاس

الأربعاء 02/مايو/2018 - 09:51 م
عبدالناصر محمد مديرا فنيا لطنطا خلفا للنحاس
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الفجر الرياضي
 

قرر مجلس إدارة نادي طنطا الرياضي برئاسة فائز عريبي التعاقد مع عبدالناصر محمد المدير الفني السابق لفريق كفر الشيخ، ليتولى قيادة الفريق الطنطاوي للموسم المقبل بالقسم الثاني، خلفا لعماد النحاس الذي تقدم بأستقالته نهاية الموسم بعد هبوط أبناء السيد البدوي من الدوري الممتاز.


وجاء الاستقرار علي "عبدالناصر"، عقب أجتماع لجنة الكرة برئاسة عريبي فور عودته من الأمارات، وبحضور أحمد ثروت نائب الرئيس، ومحمد أبو فريحة أمين الصندوق، ومن المنتظر تشكيل الجهاز المعاون لعبد الناصر خلال الأيام المقبلة.

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