المصري يواصل تدريباته غدا استعدادا لبطل موزمبيق





ويؤدي الفريق أولى تدريباته استعداداً للمباراة في السابعة والنصف مساء غداً الخميس على الاستاد ، فيما يؤدي الفريق مرانه الأساسي استعداداً للمباراة في الثامنة مساء الخميس على الاستاد أيضا ، بينما يكتفي بمران خفيف مساء السبت ، حيث سيقام قبيل المران مؤتمر صحفي للمدير الفني للفريق الكابتن حسام حسن.

ينتظم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري اعتباراً من عصر غداً الخميس بمعسكر مغلق بإحدى القرى السياحية ببورسعيد وذلك استعداداً لمباراته بالجولة الأولى من دور المجموعات بالنسخة الخامسة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بنظيره يونياو ديسبورتيفا دو سونجو بطل موزمبيق والمقرر اقامتها في التاسعة مساء الأحد المقبل على ستاد المصري ببورسعيد.