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صلاح وماني وفيرمينيو يتفوقون على الـ"BBC" في دوري الأبطال

الأربعاء 02/مايو/2018 - 09:49 م
صلاح وماني وفيرمينيو يتفوقون على الـBBC في دوري الأبطال
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الفجر الرياضي
 

نجح ثلاثي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينيو في التفوق على ثلاثي ريال مدريد رونالدو وبيل وبنزيمة في المعدل التهديفي بدوري الأبطال.


وجاء تفوق ثلاثي ليفربول على ثلاثي ريال مدريد في المعدل التهديفي بعدما سجل ساديو ماني هدف ليفربول الأول في شباك روما مساء اليوم في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.


ورفع ثلاثي ليفربول ماني وصلاح وفيرمينيو رصيدهم التهديفي في دوري الأبطال للهدف رقم 29، ليتفوقوا على سجل ثلاثي ريال مدريد بعد تسجلهم 28 هف في موسم 2013-2014.

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